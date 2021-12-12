وزير النقل: تعاقدنا على توريد 95 عربة قطار لتطوير المترو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تم التعاقد على توريد 95 عربة قطار لتطوير الخطين الأول والثاني بمترو الأنفاق، إذ أنه من المستهدف الانتهاء من تطوير الخطين خلال فترة لا تزيد عن 24 شهرًا من الآن، فتم التعاقد مع شركة فرنسية لتوريد 55 قطارًا، وشركة أخرى صينية بإجمالي 40 قطارًا، ومن المتوقع تسلمها قريبا، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

السيسي وجَّه بضرورة توطين صناعة عربات النقل داخل مصر

وأضاف «الوزير»، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توطين صناعة عربات النقل داخل مصر، لتقليل العملة الدولارية وتوفيرها، وسيتم وضع الشروط لجميع الشركات المتعاقد معها بضرورة إنشاء مصانع لتوطين الصناعة داخل مصر، كما تم البدء الفعلي في تدشين مصنع بشرق بورسعيد، وشركة مصرية لتنفيذ مثل هذه العربات مستقبلا، وعلى المواطنين منع أبنائهم من رشق قطارات كونه يسبب خسائر مادية وبشرية.

رشق الأطفال للقطارات بالحجارة يسبب خسائر مادية وبشرية

وتابع وزير النقل والمواصلات: «ركبت القطار الروسي بعد أن أخبرني بعض المواطنين بوجود مشكلات فيه، وجدت زجاج عدد من عربات القطار مكسور بسبب رشق الأطفال للقطارات أثناء المرور، هذا التصرف يتسبب في خسائر مادية، بالإضافة إلى إصابات أيضا، وتابعنا جميعا إصابة أحد سائقي القطارات بعد أن رشق القطار بحجر كسر زجاج الجرار وتسبب في إصابة السائق في رأسه».

مش عاوز أقول لكم ربوا عيالكم.. بس على الأقل وعوهم

وواصل: «أناشد أولياء الأمور في الأماكن المطلة على خط قطارات الضواحي وخط الصعيد منع أبنائهم من هذا التصرف ولا أريد أن أقول تربيتهم ولكن توعيتهم بخطورة ما يقومون به، مش عاوز أقول كلمة ربوهم، بس وعوهم».