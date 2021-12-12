وزير النقل: توريد 70 قطارا لمونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة تواصل مشروعات الجرّ الكهربائي، للتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف صديق البيئة، موضحا أنّ المونوريل يُنفذ لأول مرة في مصر، ويمثل نقلة حضارية في وسائل المواصلات، حيث يتم توريد 70 قطارا للمونوريل، منها 40 لمونوريل العاصمة الإدارية و30 لمونوريل 6 أكتوبر.

المونوريل يسهم في نقلة كبيرة في وسائل المواصلات

وأضاف وزير النقل، خلال جولته التفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ المونوريل سيعمل على إحداث نقلة كبيرة في وسائل المواصلات بمصر، حيث يبلغ طول مساره في العاصمة الإدارية الجديدة 56.5 كم، ويضم 22 محطة، ويُنفذ من خلال تحالف شركات ‏‏«ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب»، كما تابع الوزير، أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات بطول المسار.

نسبة تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية وصلت لـ28.2%

ووجّه الوزير، بإعادة الشيء إلى أصله على الطرق الموجودة بقطاعات تنفيذ المشروع، كما اطلع على معدلات تنفيذ مشروع المونوريل، حيث بلغت نسبة تنفيذه الإجمالية 28.2% «الأعمال المدنية 32%»، وتشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم، و«الأعمال الكهروميكانيكية 24.7%»، وجار تصنيع المعدات بنسبة 22.3% ويتم ‏إجراء الاختبارات عليها تباعا، كما تجري أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية 8.9%.‏

وصول أول 3 قطارات لمشروعي المونوريل

وتابع وزير النقل، معدل توريد الوحدات المتحركة، بعد وصول القطارين الأول والثاني من 40 قطارا سيتم توريدها ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل «العاصمة الإدارية»، كما وصل القطار الأول من 30 سيتم ‏توريدها لمشروع مونوريل غرب النيل ‏‏(السادس من أكتوبر)، وجار تصنيع باقي أسطول ‏الوحدات المتحركة لمشروعي المونوريل والتي ستصل تباعا وفقا ‏للجدول الزمني المحدد.‏