وزير النقل في جولة تفقدية لمتابعة صيانة وإصلاح الجرارات بورش «إيرماس»

أجرى الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية، اليوم، بورش عمرات وصيانة الجرارات «إيرماس»، لمتابعة إجراء عمرات وصيانة وإصلاح جرارات السكك الحديدية، وكان في استقباله المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، واللواء محمد عبد اللطيف رئيس شركة إيرماس.

الوزير يتفقد أعمال تطوير مشروع «السبتية 2»

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير واستكمال مشروع «السبتية 2»، وتفقد ورش السفح والدهان والعمليات الجديدة والمشروع الخاص بورش الرفع والتركيب والبواجي الجديدة كما تفقد الوزير عدد 2 ورش موازية، الأولى خاصه بتنفيذ عملية Boring لأجسام مواتير الجر والمحركات بواسطة أحدث ماكينات الخراطة الخاصة بـ«التفريز CNC»، وتعد أحدث ماكينات الخراطة في العالم حيث أفاد رئيس الورشة، الترسية على إحدى الشركات العالميه لتوريد الماكينات وجاري توقيع العقد والثانية خاصة بمواتير الجر حيث أنه جاري الترسيه علي الشركات لإمدادها بـ 27 معدة حديثة لضبط أعمال الجودة الخاصة بالمواتير كما اطلع الوزير على مشروع رفع كفاءة الأوناش العلوية بجميع الورش.

مشروع التعاون مع شركة PRL الأمريكية

واطلع الوزير على موقف مشروع التعاون مع شركة PRL الأمريكية والذي يهدف إلى تنفيذ العمرات لـ41 جرار EMD وتطوير وتعديل 50 موتور جرار «هينشل»، وكذلك على خطة تدريب وتأهيل العنصر البشري على أحدث النظم التدريبية حيث أكد وزير النقل ضرورة استمرار الدورات لرفع كفاءة العنصر البشري بالسكة الحديد، في إطار إجراءات الخطة الشاملة التي يتم تطبيقها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية والتي يأتي على رأسها تأهيل وتدريب العنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة.

عدم السماح لأي جرار بالخروج من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية

والتقى الوزير، العاملين والمهندسين بالورشة وأكد ضرورة العمل على مدار الساعة لزيادة الإنتاجية وأن الحافز لمن يعمل وعدم السماح لأي جرار بالخروج من الورشة إلا بعد التأكد التام من حالته الفنية، لافتا إلى أن تطوير الورش يعتبر من أهم عوامل تطوير منظومة السكة الحديد، حيث يتم تطوير كافة الورش وتطوير بنيتها التحتية وتوفير المعدات الحديثة والأجهزة وقطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات على أن تتم إعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر وتحت إشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين.

دعم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة

وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب كما أن الوزارة تسير فى عدة اتجاهات فيما يخص تدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء 260 جرارا جديدا وصل منها حتى الآن 110 جرارات، بالإضافة إلى صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة، وتابع وزير النقل: «نسعى لإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات من خلال توفير قطع الغيار الأصلية».

جدير بالذكر أن ورش إيرماس متخصصة في عمرة وصيانة جميع أنواع جرارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث تقوم بإجراء العمرات بأنواعها المختلفة لأسطول جرارات هيئة السكك الحديدية بمعدل 16 عمرة شهرياً بين خفيفة ومتوسطة وجسيمة 18 عمرة اسمية شهريا .