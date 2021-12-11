ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الإسكندرية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام ) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط ( أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية ) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر (الحشيش) وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫500٫000 ) واحد مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.