ياسمين عبدالعزيز ترد على إشادة هند صبري بها: «حبيبتي»

أشادت الفنانة هند صبري ببراعة الفنانة ياسمين عبد العزيز في تقديم الأعمال الكوميديا، خلال الندوة المقامة للأولى برعاية «نتفليكس» صباحا، ووجهت ياسمين رسالة لها من خلال خاصية «استوري» عبر «إنستجرام»، معلقة، «حبيبتي يا هند».

هند صبري تشيد بموهبة ياسمين عبد العزيز

وصرحت الفنانة هند صبري، خلال الندوة النقاشية عن مسلسل «رحلة البحث عن علا»، التي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 43، برعاية «نتفليكس»، عن صعوبة تقديم الأعمال الكوميديا ببطولة نسائية.

وتابعت «صبري»، أن ياسمين عبد العزيز برعت في تقديم هذه النوعية من الأعمال، قائلة، «الكوميديا النسائية صعب تقديمها، ولكن الوحيدة التي نجحت وتميزت فيها، ياسمين عبد العزيز».

هند صبري: ياسمين كسرت قاعدة «الكوميديا حكر للرجال»

وأضافت هند صبري، أن الكوميديا كانت تقتصر على الرجال، لكن ياسمين استطاعت ان تكسر القاعدة، قائلة، «ياسمين عبد العزيز كسرت حكر الكوميديا على الرجالة فقط»، وردت «ياسمين» على هذا الثناء من خلال «إنستجرام».

أعمال ياسمين عبد العزيز الكوميدية

وقدمت ياسمين عبد العزيز، مجموعة من الأعمال الكوميدية، التي لاقت نجاحا جماهيريا، أبرزها « حاحا وتفاحة»، و«أبو شنب»، و«الدادة دودي».

كما قدمت ياسمين عبد العزيز، مع حسن رداد، فيلمين ناجحين، هما فيلم «الآنسة مامي»، وفيلم « جوازة ميري»، التي شاركهما كريم محمود عبد العزيز به.

وخرجت ياسمين بالخروج عن المألوف، واستطاعت أن تتحرر من نوعية الأدوار المعتادة للفتيات الجميلات، التي يقع البطل في حبها، وانفردت بتقديم نوعية جديدة من الأفلام الكوميدية، وشارك معها البطولة نجوم كبار أبرزهم التونسي ظافر العابدين، وحسن الرداد وطلعت زكريا.

كما تميزت هند صبري في تجسيد أزمة الفتيات التي تأخرن بسن الزواج مع المجتمع، من خلال مسلسل «أنا عايزة اتجوز»، عام 2020، وبرعت بشخصية علا عبد الصبور.