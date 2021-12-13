حمادة صدقي: أرفض العمل مع موسيماني

قال حمادة صدقي المدير الفني السابق لنادي سموحة، إنَّه يرفض العمل مع بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي.

وأضاف صدقي، تصريحات عبر برنامج «أوضة اللبس»، مع شادي محمد، المذاع على قناة النهار: «أرفض العمل كرجل ثان مع بيتسو موسيماني فى النادي الأهلي، بعدما أصبحت مديرًا فنيًا وحققت نجاحات».

وتطرق «صدقي»، خلال اللقاء، للحديث عن حسن شحاتة، قائلًا: «حسن شحاتة زعل بعد استبعاده من الترشحات لقيادة المنتخب، والمعلم لا يصح أن يدخل في ترشيحات ولا يدخل في المقارنات».

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