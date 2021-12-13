سعر الذهب يرتفع عالميا ويستقر محليا اليوم الاثنين

تترقب أسواق الذهب المحلية اليوم الاثنين 13 ديسمبر، سعرًا جديدًا بعد ارتفاع سعر الأوقية عالميًا في بداية التعاملات اليومية، ويراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأرقام الخاصة بالتضخم والتوظيف في الولايات المتحدة، وذلك من بين أمور أخرى، لتحديد توقيت أول رفع لسعر الفائدة بعد انحسار الوباء.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بين الصفر و0.25٪ منذ تفشي «كوفيد -19» في مارس 2020، حيث يتأثر المعدن النفيس بعدة عوامل منها أسعار الفائدة المنخفضة والتضخم، والأزمات الاقتصادية.

سعر الذهب محليًا

ويباع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 13 ديسمبر، بسعر 896 جنيهًا للعيار 24 بداية التعاملات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 784 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 672 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و272 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

وارتفع جرام الذهب عالميا بداية التعاملات اليومية، إذ سجل عيار 24 عالميًا سعر 57.37 مقابل 57.31 دولار أمس.

كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 52.59 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.20 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 43.03 دولار، كما سجلت الأوقية سعر1.784.67 دولار.

محدودية ارتفاع سعر الذهب عالميا

وصف نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية سكرتير الشعبة العامة للذهب، ارتفاع الأسعار العالمية للذهب بالمحدودة وفي الحدود الآمنة، لافتًا إلى أنَّها ستنعكس على سعر المعدن الأصفر بالارتفاع في السوق المحلي بقيمة لا تتجاوز الـ3 جنيهات، مرجعًا سبب ارتفاع الذهب إلى تراجع الدولار وهو ما دعم موقف الذهب في الأسواق.

وأضاف سكرتير الشعبة العامة للذهب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ المعدن النفيس يتفاعل مع بيانات وأرقام التضخم الأمريكية لأنها من أحد الأسباب في تحديد سعر الذهب، مشيرًا إلى أنَّ الأسواق لا تزال تعاني الركود في البيع والشراء.