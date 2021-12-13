عقوبة التأخر عن سداد أقساط شقق متوسطي الدخل.. النتيجة الشهر المقبل

ينتظر المواطنون، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نتيجة فرز طلبات حجز الوحدات السكنية ضمن الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى، وتحديد موعد سداد أول قسط من الأقساط الـ«ربع سنوية»، والبالغ عددها 12 دفعة على مدار 3 سنوات، بفائدة متناقصة 3%.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فى بيان له، موعد سداد أول دفعة من الدفعات الربع سنوية، أول يناير من العام الجديد 2022، وكثف العملاء عمليات بحث حول عقوبة التأخر عن سداد أقساط شقق متوسطي الدخل، ضمن الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى، عبر محركات البحث العالمية.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، عقوبة التأخر عن سداد أقساط شقق متوسطي الدخل، ضمن الإعلان الخامس عشر، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

عقوبة التأخر عن سداد أقساط شقق متوسطي الدخل

وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وعقب انتهاء المدة المحدة لسداد الأقساط الربع سنوية لشقق الإسكان الاجتماعى، يقوم الصندوق بفرض غرامة تأخير قيمتها 1.5% من قيمة الدفعة، عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق متوسطي الدخل

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإستعلام عن نتيجة شقق متوسطي الدخل، ضمن الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى، يتم عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتسجيل الدخول من خلال هذا الرابط ثم إدخال الرقم القومي للمواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية، والضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة حالة طلب الحجز إذا كان مطابقًا لشروط الحجز، أو عدم مطابقته للشروط.