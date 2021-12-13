استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة رأس العين بمدينة نابلس فجر اليوم.

وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل باستشهاد الشاب جميل محمد الكيال، 31 عاما، جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، من قبل قوات الاحتلال، مضيفًا أنَّ شابين آخرين أصيبا جراء دهسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

فيما ذكرت مصادر محلية، أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير الحاج من منطقة رأس العين، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة صباح اليوم.

وأوضحت مصادر أمنية، أنَّ قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وحيي ام الشرايط، وعين منجد، وبلدتي بيت لقيا، وبيتونيا، وقريتي بيت عور التحتا، وعين قينيا وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين

وأشارت إلى أنَّ المعتقلين، هم: الأسيران المحرران حسن يوسف، وسامي متولي، ونور القاضي، وبراء مفارجة 23 عاما، ومعاذ جبر عاصي 23 عاما، ووحيد دار موسى 36 عاما.

ولفتت مصادر محلية، إلى أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادي عبد الدايم كراكرة من مدينة البيرة، في أثناء عودته إلى أرض الوطن، عبر الحدود الأردنية.

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويحطمون مركبات في القدس

وأمس، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، من جهة المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

كما حطم مستوطنون عددًا من مركبات المواطنين بالحجارة والأدوات الحادة، وحاولوا إحراقها، وسط مدينة القدس المحتلة.