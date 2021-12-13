تحرير 954 مخالفة مرورية وتحصيل 35 ألف جنيه غرامات في حملة بالغربية

شنت إدارة مباحث مرور بمحافظة الغربية، اليوم، حملة مكبرة تهدف إلى إحكام التواجد الشرطي وردع السائقين وقائد السيارات والدراجات الناريه والـ«توك توك» المخالفين، مدعومة بدوريات من الشرطة السرية والنظامية والأكمنه الثابتة والمتحركة بنطاق مداخل ومخارج مدينتي طنطا والمحلة الكبرى.

حملات مرورية لردع المخالفين

وأسفرت الحملات المرورية التي دُشنت بالطرق الفرعية والرئيسية بنطاق مدخل قريتي سبرباي والعلوم بنطاق مركزي طنطا والمحلة وزمام الطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، ما أسفر عن تحرير 954 مخالفة مرورية وتحصيل 35 الف جنيه غرامات فورية.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مباحث المرور بالغربية، يفيد بشن حملة مرورية موسعة تحت قيادة المقدم محمود أبو المكارم رئيس مباحث مرور الغربية، والعقيد أيمن مكاوي مدير إدارة مرور المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، لضبط قائدي السيارات المخالفين للوائح المرورية.

تحرير مخالفات فورية

ونجحت الحملات المرورية في تحرير 65 مخالفة لقائدي السيارات سير بدون رخص التسيير، و94 مخالفة ركوب مركبة بدون رخص القيادة أو التسيير منها دراجات نارية ومركبات «توك توك»، وتغريم غرامات فورية تصل 35 ألف جنيه.

كما حُررت محاضر تصل إلى 45 محضرا لعدم تركيب ملصق إلكتروني، و63 محضرا لمخالفة عدم تركيب لوحات إلكترونية للسيارات ودراجات نارية، وسحب تراخيص قائدها.

مخالفات لعدم تركيب لوحات معدنية والملصق الإلكتروني

كما دشنت حملات مرورية بكل الطرق الرئيسية والفرعية أهمها طريق «المحلة - طنطا»، والطريق الدائري ومدخل طريق «المحلة - كفرالشيخ»، وطنطا - كفرالشيخ».

وكلفت إدارة مباحث المرور بالتحري ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.