وكيل تعليم الغربية يطلق مبادرة «بإيدينا نجملها» في طنطا «صور»

انطلقت من جديد فعاليات مبادرة «بإيدينا نجملها» اليوم السبت، التي أطلقها محافظ الغربية في العام الماضي، بهدف تجميل وتطوير الشوارع المحيطة بالمدارس، وعمل لوحات جدارية على أسوار المدارس، ومداخل المدن، وتنفيذ رسومات للشعارات الوطنية على الحوائط، والرسم على الجداريات والمباني المحيطة.

توجيهات محافظ الغربية بمشاركة معلمي التربية الفنية في مبادرة التجميل

وجاء ذلك تنفيذا بتكليف من الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبالتعاون مع الأستاذ أسامة عبد اللطيف، وكيل أول الوزارة، رئيس مجلس ومدينة طنطا، والوحدة المحلية بميت حبيش بنطاق مركز طنطا.

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية في بيان، إلى أن تلك المبادرة جاءت بمشاركة أكثر من مائة معلم ومعلمة من معلمي التربية الفنية بجميع الإدارات التعليمية العشر.

الرسم علي الجداريات لأكثر من 2 كيلو مترات المدخل الجنوبي بطنطا

قام المعلمون بالرسم على الجداريات لأكثر من 2 كيلو متر، على أسوار المدخل الجنوبي لمدينة طنطا، وخلال تنفيذ العمل، قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع معلمي ومشرفي التربية الفنية المشاركين، على المجهود الرائع والأداء المتميز في العمل.

كما دشنت تلك المبادرة تحت إشراف السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وخالد حسن، موجه عام التربية الفنية بالمديرية، وبحضور عاطف نصر، وكيل إدارة شرق طنطا التعليمية، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد الفيومي، رئيس وحدة الأزمات بالمديرية.