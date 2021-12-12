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بريد الوطن .. «الداخلية» ترد على انتشار التوك توك في الغربية

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الوطن
10:12 م | الأحد 12 ديسمبر 2021
«الداخلية» ترد على انتشار التوك توك في الغربية

«الداخلية» ترد على انتشار التوك توك في الغربية

بالإشارة لما سبق أن نشرته صحيفتكم بعددها الصادر بتاريخ 20 سبتمبر الماضى، متضمناً شكوى للمواطن مصطفى عبدالغنى نيابة عن أهالى مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، تحت عنوان «رخص التكاتك فى شوارع المحلة يا محافظ الغربية»، تضرروا خلالها من تجاوزات سائقى مركبات التوك توك التى يقودها صبية صغار السن، بالإضافة إلى عدم التزامهم بقواعد وآداب المرور، نود الإحاطة أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قامت بتوجيه العديد من الحملات المرورية بالمناطق محل الشكوى لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى، وقد أسفرت جهود تلك الحملات خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد 293 مركبة توك توك مخالفة.

                            مساعد الوزير لقطاع الإعلام - اللواء ناصر محيى الدين 

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