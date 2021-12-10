حياة كريمة في قرى الشهداء: الانتهاء من المجمع الخدمي ومد الصرف الصحي

قال مجدي رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء، إن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تتم بوتيرة سريعة، بشكل لا يخالف معايير تنفيذ خطة تطوير الريف المصري، مما جعل عدد من تلك المشاريع التي من شأنها تسهيل حياة المواطن وتحسين الخدامات المقدمة له، قد قاربت على الانتهاء. وذلك في إطار التطورات التي تقوم بها المباردة الرئاسية «حياة كريمة» من أجل تنمية الريف المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تقوم المبادرة بعدد كبير من مشورعات بهدف رفع الكفاءة وتطوير القرى، وضمن جهودها ما يحدث في مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية.

تشطيبات الوحدة المحلية بزاوية البقلي

وأضاف رياض، في بيان: «تم تشطيب المجمع الخدمي في الوحدة المحلية، دنشواي، فتم فك أخشاب سقف وحدة الإسعاف، وصب أعمدة الدور الأول علوي بالمركز الصحي بها، إلى جانب إتمام تسليح سقف الدور الأرضي بالوجدة الصحية بدناصور، كما تم تخشيب وتسليح أعمدة سور ملعب مركز شباب إبشادي، والبدء في شد أخشاب سقف الدور الأرضي علوي من مركز شباب دنشواي، إلى جانب مواصلة أعمال الصرف الصحي بدنشواي».

وحسب البيان، فإن التشطيبيات النهائية تواصلت في الوحدة المحلية الموجودة في زاوية البقلي، من أجل رفع كفاءة مستشفى بشتامي، وتشطيبات المجمع الخدمي بها، وتم صب أعمدة الدور الأول علوي بسكن كريم في العزبة الحمراء، كما تم صب سقف الدور الأرضي بسكن كريم بزاوية البقلي.

رفع كفاءة الوحدة الصحية بكفر الشبع

أما عن الوحدة المحلية بدراجيل، استمرت أعمال الإنشاء للوحدة الصحية، وتواصل أعمال الحفر لمد خطوط الصرف الصحي بالقرية، وتفكيك أخشاب أعمدة الوحدة الصحية بكفر السوالمية، وتخشيب سقف الدور الأول علوي بسكن كريم بالقرية، إلى جانب أعمال رفع الكفاءة في الوحدة الصحية بكفر الشبع.

وتواصل مؤسسة «حياة كريمة» التشطيبات النهائية لتطوير ملعب ومركز شباب سرسموس، في في الوحدة المحلية بساحل الجوابر، كما تواصلت أعمال الإنشاء لعمارات سكن كريم في قريتي سرسموس وكفر سرسموس، وأعمال الصرف الصحي بكفر الجمالة، وبيارة محطة الرفع بها، والعمل على شد خشب سقف الدور الأول علوي بمستشفى التأمين الصحي الشامل بسرسموس، وما زالت أعمال رفع الكفاءة بالوحدة الصحية بساحل الجوابر مستمرة.