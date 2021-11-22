«حياة كريمة» تحقق أحلام أهالي قرية بمركز زفتى بإنشاء محطة صرف صحي

ضمن أنشطتها بمحافظة الغربية، وصل قطار «حياة كريمة»، إلى قرية شبراملس بمركز زفتى، لتلبية مطالب أحد أهم أحلام أهلها في أن يكون لديهم محطة صرف صحي.

وبالفعل، دارت عجلة البناء والتعمير في القرية، ونفذت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مشروع «محطة رفع صرف صحي شبراملس»، لتخدم نحو 27343 نسمة، هم عدد سكان القرية، وتم إنشاء محطة رفع، خطوط انحدار وخط طرد، بتكلفة 80 مليون جنيه.

87% نسبة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالقرية

ووصلت نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات إلى 87٪؜، وهو ما رحب به أهالي القرية، منتظرين لحظة تشغيل المحطة لينعموا بخدمة صرف صحي ويعيشوا حياة كريمة.