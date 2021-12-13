رئيس «مياه أسيوط» يتفقد أعمال مد وتدعيم خطوط الصرف الصحي بالزرابي

تفقد اللواء المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أعمال مد وتدعيم خطوط الصرف الصحي بقرية الزرابي بمنطقة المعهد الديني والجاري تنفيذها، ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصري والموجهة لـ 7 مراكز على مستوى محافظة أسيوط، تمثلت في «منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح».

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة، أن قرية الزرابي، حظيت بـ830 متر خطوط صرف صحي، من بين أعمال المد والتدعيم المستهدفة بمركز أبوتيج.

درة يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الزرابي

كما تفقد «درة» محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيجـ، موضحًا أن المحطة التي تدعم صرف صحي أبو خرص بخط طرد قطر 500 بطول 2.5 كم، ومحطة رفع صرف صحي الأقادمة والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتعمل بنظام برك الأكسدة الطبيعية.

وتبلغ طاقة المحطة التصميمية 16500م3/يوم، وتتكون من 2 موديول، كل منهما يتكون من 5 أحواض «حوض لا هوائي - حوض اختياري - 3 أحواض إنضاج»؛ لخدمة مركز أبوتيج بالكامل؛ متمنيًا أن تتحقق معالم الرفعة في القرى المصرية بأكملها لتخرج من بوتقة العشوائية لتلحق بركب الحضارة والتنمية المستدامة التي تنسجم مع الرؤى العامة للقيادات السياسية الهادفة إلى بناء إنسان جديد، يحمل فكرن مستنيرًا.

إنهاء أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بالطريق الدائري بحي غرب

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ وقع بخط مياه الشرب قطر 10.5 بوصة بالطريق الدائري، أمام منطقة المعلمين بحي غرب أسيوط، التي قام بها فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاستعانة بمعدات الشركة وإزالة الآثار المترتبة عن الكسر وتسوية الطريق، وتسيير حركة المرور بطريقة سلسة ومنظمة.

كما جرى الانتهاء من أعمال شفط المياه بواسطة 3 سيارات كسح لشفط المياه ولوادر حفر.