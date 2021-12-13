الأربعاء.. بدء صرف معاشات تكافل وكرامة لـ3.8 مليون أسرة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء القادم، صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لنحو 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث يبدأ الصرف يومي الأربعاء والخميس للمستفيدين من برنامج «كرامة» البالغ عددهم أكثر من مليون و335 ألفا و762 مواطنين، ويتاح لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة، يليه صرف مستفيدي «تكافل»، لأكثر من 2 مليون و87ألف و762، كما يتم الصرف لمستفيدى الضمان الاجتماعى البالغ عددهم 366 ألف مواطن.

صرف دعم كرامة بقيمة 450 جنيهًا شهريا للمسنين

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، فى تقرير لها، أن متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من «تكافل» حوالي 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا، فيما يتم صرف دعم كرامة بقيمة 450 جنيهًا شهريا للمسنين، وكذلك للأشخاص من ذوي الهمم، و350 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من الأيتام.

الصرف متاح على مدار 24 ساعة لحاملى بطاقة ميزة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، فى تقرير لها، أن الصرف متاح على مدار 24 ساعة لمن استخرجوا بطاقات «ميزة» البنكية، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتواصل على مدار الساعة مع كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي.

2.5 مليون سيدة يحصلن على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

ولفتت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن هناك 2.5 مليون سيدة يحصلن على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بأسمائهن (بنسبة 75%) بتكلفة شهرية تبلغ 1,54 مليار جنيه مصري، مشيرة إلى أ ن الوزارة تبنت برامج جديدة على مدار السنوات الماضية للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد، ومد مظلة الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

زيادة تكلفة برنامج «تكافل وكرامة» إلى 20 مليار جنيه

وأوضحت أنه تم زيادة تكلفة برنامج «تكافل وكرامة» إلى 20 مليار جنيه بدلا من 3,7 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 500%، مشيرة إلى أن هناك 14,3 مليون فرد مستفيدين من الدعم النقدي المشروط.