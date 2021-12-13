أسعار حديد التسليح اليوم الإثنين 13 ديسمبر

سيطرت حالة من الهدوء على سوق حديد التسليح، اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، بعد الاستقرار الذي شهده السوق لليوم الثالث عشر على التوالي في كافة محافظات مصر، وكانت شركات حديد التسليح أعلنت عن ثبات الأسعار خلال الشهر الجاري، ولم يتأثر بصفقة الاستحواذ لحديد عز على حديد المصريين.

%60 من استهلاك الحديد لمباني الأهالي

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إنه بالرغم من الطفرة العمرانية الكبرى التي تشهدها مصر حاليًا، إلا أن استهلاك الحديد لا يزال يعانى الركود.

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استهلاك الحديد مقسم كالتالي: «مشروعات الدولة، ومشروعات التطوير العقاري لا تستهلك سوى 40% من الحديد، مقابل 60% تمثل استهلاك مباني الأهالي».

وتوقع الزيني، مزيد من استقرار أسعار الحديد خلال الأيام المتبقية من العام الجاري، موضحًا أن سعر طن الحديد مرتبط بتكاليف الإنتاج وليس العرض والطلب.

أسعار حديد التسليح

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن»، لقرائها، نستعرض أسعار حديد التسليح اليوم، على الصعيد المحلي:

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

أسعار الخامات عالميا

وسجّلت أسعار خامات حديد التسليح استقرار سعريًا، اليوم الإثنين 13 ديسمبر، حيث تراجعت الأسعار، على النحو التالي:-

- يباع خام الحديد بسعر 105.75.

- يباع فحم الكوك بسعر 340 دولارا.

- خردة الصلب بسعر 480 دولارا.

- يباع البليت بسعر 647 دولارا.

- يباع حديد التسليح بسعر 715 دولارا.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارا.

- يباع المسطحات بسعر 780 دولارا.

- يباع النحاس بسعر 9506.5 دولار.

- يباع الرصاص بسعر 2184.0 دولار.

- يباع الألومنيوم بسعر 2606.5 دولار.