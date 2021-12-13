صفقة عز وأبو هشيمة.. هل سيكون لها تأثير على البورصة وسوق الحديد؟

قال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن صفقة استحواذ «حديد عز» على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في حديد المصريين، والتي تبلغ 18% وقيمتها 2.5 مليار جنيه، بمثابة رؤية لشركة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذه الصناعة الاستراتيجية، وإشارة لتحرك السوق ونشاطه خلال الفترة المقبلة.

تركيز المستثمرين العرب والأجانب على القطاع

وأضاف «عطا» لـ«الوطن»، أن صفقة شراء أحمد عز حصة أبو هشيمة في حديد المصريين سيكون لها تأثير كبير على إعادة التركيز مرة أخرى من قبل المستثمرين العرب والأجانب على الدخول والاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي خلال الفترات المقبلة، موضحًا أن إتمام الشركة للصفقة في هذا التوقيت، تشير إلى دراسة الشركة للسوق جيدًا، وأن السوق قد يكون في حاجة خلال الفترات المقبلة لزيادة حجم الإنتاج.

مردود إيجابي على البورصة

وتابع عطا: «للصفقة مردود إيجابي على البورصة، وعلى أداء السهم خلال الفترات المقبلة، رغم أن الطرف البائع لم يكن مدرجا في البورصة، ولكن لما يشكلة السهم داخل البورصة المصرية من قوة وهو يعتبر من الأسهم القيادية داخل السوق»، مشيرا إلى أن إتمام الصفقة سيكون لها دورًا كبيرًا في جذب مستثمرين أجانب وعرب خلال الفترات المقبلة.

وقالت شركة حديد عز، في بيان للبورصة أمس الأحد، أن الحصة التي يجرى شراؤها تخص رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المؤسس وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب.

وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التوقيع على اتفاقيات وعقود بيع الأسهم، وإصدار أوامر الشراء وتوقيع كافة المستندات الأخرى اللازمة لإتمام عملية نقل ملكية الأسهم، وتقديم المستندات اللازمة لتنفيذ خطة الاستثمار أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية الأخرى في هذا الشأن.