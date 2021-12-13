شهيرة ترثي محمود ياسين بكلمات مؤثرة: «جيت لي في المنام وطبطت عليّا»

رثت الفنانة شهيرة، زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، بكلماتٍ مؤثرة، تُعبر عن مدى حزنها الشديد وكذلك فقدها لشريك حياتها، قائلة: «أنت موجود على فكرة».

وكتبت شهيرة، لزوجها الفنان محمود ياسين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «يعني هو ينفع كده أقعد أنده عليك بالليل بصوت عالي، وأنتظر ترد عليا»، متابعة «لكن تصدق بأي اتهيألي أن ايدك جت وطبطبت علي راسي، اتهيألي يعني والله أعلم أنت موجود علي فكرة».

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمود ياسين

يذكر أنّ الفنان محمود ياسين، قد رحل عن عالمنا فى شهر أكتوبر عام 2020، عن عمر ناهز 79 عاما بعد أن أصيب بالتهاب رئوي، وتلقى العلاج، لكن بعد فترة تعرض لانتكاسة، واضطر للدخول إلى المستشفى مرة أخرى، وكان هناك استجابة للعلاج، ولكن فجأة حدث ارتداد وصعوبة في التنفس، وأصبح الجسم غير قادر على المقاومة، ثم توقفت عضلة القلب.

سيرة ومسيرة الفنان محمود ياسين

محمود ياسين مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وبزغ نجم محمود ياسين فنيًا في فترة السبعينيات من القرن الماضي، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة أفلام «الخيط الرفيع»، و«حكاية بنت اسمها مرمر»، و«حب وكبرياء»، و«الرصاصة لا تزال في جيبي».

وفي حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازدادت أعماله الدرامية بشكل كبير، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية «أبو حنيفة النعمان»، و«ضد التيار»، و«سوق العصر»، و«العصيان».

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.