زوج يعذب زوجته 13 ساعة في أسوان بعد مطالبته بمصاريف الولادة

شهد طريق «كلابشة - نصر النوبة» بمحافظة أسوان، انقلاب سيارة «كبوت»، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بينهم 6 طلاب في المراحل التعليمية المختلفة، ونُقل المصابون إلى مستشفى نصر النوبة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة «كبوت» بطريق «كلابشة - نصر النوبة»، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بينهم 6 طلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وإصابة مدرس، وذلك أثناء ذهابهم إلى المدرسة، وعلى الفور نُقل المصابون إلى مستشفى نصر النوبة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وبناءً على تعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان؛ توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

زوج يعذب زوجته 13 ساعة

وفي سياق آخر، شهدت قرية سبيل العرب بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، واقعة مؤسفة، بتعدي زوج على زوجته وتعذيبها 13 ساعة، وذلك بسبب مطالبتها بمصاريف الولادة.

وحررت ربة منزل محضر ضد زوجها بقسم شرطة كوم أمبو في محافظة أسوان، تتهمه فيه بالتعذيب عقب المطالبة بمصاريف الولادة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى كوم أمبو بوصول «هـ. ع»، تبلغ من العمر 27 سنة، ربة منزل، بها إصابات خطيرة، وانتقل إلى المستشفى رجال المباحث برئاسة الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو.