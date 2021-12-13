مؤشرات البورصة ترتفع في مستهل تعاملات اليوم.. والسوقي يربح 2.7 مليار جنيه

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.2%، عند مستوى 11731.15 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.28%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2143.23 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.23%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3158.67 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50»

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.33%، عند مستوى 2032.04 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 168.1 مليون جنيه، من خلال التداول على 30.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 5059 صفقة.

التداول على 129 سهما

وشهدت بداية التداولات بجلسة اليوم التداول على 129 سهمًا، وارتفع 31 سهما فقط، فيما انخفض 6 آخرين، واستقر 92 أسهم دون تغيير.

رأس المال السوقي

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 2.7 مليون جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 738.719 مليار جنيه.

وتشير توقعات المحللين، أنه مع استمرار الأداء الإيجابي واتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء، سيتحرك المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11800 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة، قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 11600 نقطة.

ومع استمرار الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أن يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 2300 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة قرب مستوى الدعم الرئيسي ومعاودة الصعود مرة أخرى، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2150 نقطة.

وكانت البورصة، قد أنهت تعاملات الجلسة السابقة، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث أغلق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 عند مستوى 11708 نقطة.