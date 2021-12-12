الحسيني: طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة خلال عامين

قال العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة والخاصة بطرح أسهم شركة العاصمة الإدارية في البورصة، وذلك منذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح أسهم الشركة في البورصة.

التنسيق مع البنك استثماري لتولي عملية الطرح

وأضاف الحسيني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة للاستقرار على بنك استثماري يتولى عملية طرح الأسهم الخاصة بشركة العاصمة الإدارية في بورصة مصر، مشيراً إلى أن طرح أسهم الشركة لن يقتصر على البورصة المصرية فقط بل سيكون أيضاً في البورصات العالمية.

اللجنة الاستثمارية تتولى عملية الطرح

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم تشكيل لجنة استثمارية منبثقة من مجلس إدارة الشركة، ستتولى كل ما يتعلق بعملية الطرح، متابعًا أنه هناك خطوات وإجراءات معينة للطرح في البورصة، متوقعاً أن يكون تنفيذ الطرح خلال عامين من الآن.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح العاصمة في البورصة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه في أغسطس الماضي بطرح العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة، «عاملين حسابنا إن العاصمة الجديدة تدخل البورصة إن شاء الله في أقرب فرصة، وهتكون الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة، وبنتكلم عن أموال سائلة 100 مليار جنيه، شركة العاصمة، وده موضوع مالهوش علاقة بهيئة المجتمعات العمرانية، دي حاجة تانية خالص في إدارة قدراتنا ومشروعاتنا».

ومن المؤكد أن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية، هي فكرة جيدة وخطوة ممتازة ستساهم بشكل كبير في تنمية موارد الدولة ولها مردود إيجابي قوي على الاقتصاد المصري.

وحققت شركة العاصمة الإدارية الجديدة نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة، وجذبت العديد من المستثمرين والمطورين العقاريين خلال السنوات الماضية، وقد نتج عن ذلك وجود ملاءة مالية كبيرة تجاوزت الـ 100 مليار جنيه سيولة وأراض وعقارات، وأصول ثابتة في حدود 4 تريليون جنيه.