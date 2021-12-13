«التعليم العالي» تشهد توقيع بروتوكول لإنتاج لقاح كورونا المصري Egyvax

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي، بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومركز البحوث الزراعية، وشركة إيفا فارما للأدوية، لاستكمال الدراسات لإنتاج اللقاح المصري الجديد Egyvax المُضاد لفيروس كورونا المستجد، وإجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أمان وفاعلية اللقاح.

توجيهات رئاسية لحماية المصريين من كورونا

وأكد عبدالغفار خلال كلمته بحسب بيان، أنّ تصنيع اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا، يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من جائحة كورونا، ولكي تصبح مصر ضمن الدول المحدودة المُنتجة للقاحات فيروس كورونا المستجد، فضلا عن توفير مصر كميات ضخمة من اللقاحات، من مختلف الشركات العالمية، حفاظًا على صحة المواطنين.

اكتفاء محلي وخطة للتصدير

وأوضح وزير التعليم العالي، أنّ التعاون بين المراكز البحثية المصرية في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة مع شركة إيفا فارما، يعُد مثالًا للتعاون بين الجهات البحثية وقطاع الصناعة، ويُظهر القدرات العلمية المصرية، للنهوض بالصناعة الوطنية، حيث سيتم تصنيع اللقاح بكميات تكفي الاحتياجات المحلية، مع إمكانية التصدير للخارج.

ومن جانبه، أكد القصير خلال كلمته، أنّ البرتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين وزارتي التعليم العالي والزراعة حيث تمتلكان الإمكانيات البحثية، والفرق العلمية القادرة على عزل وتمرير وتثبيط الفيروسات.

وتابع أنّه سيتم التعاون مع شركة إيفا فارما في مجالات البحث والتطوير والتصنيع والتعبئة والتغليف والتوزيع والترويج للمنتجات الصيدلانية، حيث تمتلك الشركة العديد من الخبرات والقدرات المادية والمعنوية لإنتاج وتعبئة اللقاح المصري الجديد.

بدء التصنيع حال نجاح التجارب الإكلينيكية

بدوره، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام الأعلى للمستشفيات الجامعية أن التصنيع سيتم في حال نجاح التجارب الإكلينيكية.

وأوضح الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، أنّ وزارتي التعليم العالي والزراعة ستعملان على تحضير وإنتاج ما يُسمى بـ«الإنتيجين الفيروسي المُثبط المُصنع معمليًا»، وهو أحد الخُطوات الرئيسية لتصنيع اللقاح المصري، مشيرا إلى أنّ الإنتاج سيتم داخل المُجمع الصناعي لشركة إيفا فارما، وفقًا لاشتراطات هيئة الدواء المصرية، ومُتطلبات منظمة الصحة العالمية ووكالة الدواء والغذاء الأمريكية FDA، تمهيدا لتصنيع لقاح قادر على الوقاية من فيروس كورونا المُستجد.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة إيفا فارما والعضو المُنتدب لها.