«تعليم المنوفية» عن واقعة رقص طالبات: «قاعة أفراح ملناش دعوة بيها»

نفى هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وجود أي تحقيق في واقعة رقص طالبات مع شاب ادعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه مدرس، مؤكدا أن الشاب ليس مدرسًا، وأن الواقعة ليس لها أي علاقة بمديرية التعليم في المنوفية.

«عنتر»: الرقص في قاعة أفراح وليس في مدرسة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الرقص في قاعة أفراح وليست في مدرسة أو درس خاص، قائلا «الواقعة ليس لها أي علاقة بوزارة التربية والتعليم، رقص في قاعة أفراح ملناش دعوة بيها».

تداول فيديو الرقص في قاعة أفراح

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرقص عشرات الطالبات في قاعة أفراح في وجود أحد الشباب يقال إنه مدرس ويدعى «م.ا»، حيث يقومن بالاحتفال بأوائل الطلاب في إحدى قاعات الأفراح، والرقص علي أغاني شعبية ومن بينها «مهرجان شيماء» وعدد من الأغاني الشعبية والمهرجانات الأخرى.

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، بعد تداول فيديوهات لرقص الطالبات على الأغاني الشعبية، مطالبين بالتحقيق في الواقعة لعدم تكرارها خلال الفترة المقبلة حفاظا على الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة في ظل اهتمام الدولة بتخريج أجيال متفوقة دراسيا وعلميا وخلقيا.