أخبار المنوفية.. مصرع طفل وطالب وانتحار شاب وحريق في قطار وشقة

شهدت محافظة المنوفية، خلال الساعات الأخيرة الماضية، عددا من الأحداث السريعة المتلاحقة، حيث نشب حريق في جرار قطار بمحطة شنوان في شبين الكوم، تلاه حريق آخر في شقة سكنية في مدينة السادات تسبب في مصرع وإصابة 5 أشخاص، كما لقي طالب مصرعه في حادث بمركز الشهداء، فيما أقدم شاب على التخلص من حياته شنقا في مركز أشمون بسبب مروره بأزمة نفسية.

أخبار المنوفية اليوم.. حريق في قطار طنطا منوف

نشب حريق في جرار قطار «منوف - طنطا» في محطة شنوان بشبين الكوم، بسبب احتكاك فرامل القطار، وفق ما أكده مصدر أمني، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق دون أي إصابات بين الركاب أو المواطنين، وعادت حركة قطارات لطبيعتها بعد توقفها، وجري تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة .

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة بسبب حريق في المنوفية

لقي طفل مصرعه وأصيب جميع أفراد أسرته المكونة من 4 أشخاص باختناق في حريق نشب في شقة سكنية في مدينة السادات، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وباشرت جهات التحقيق بحث ملابسات الواقعة وسؤال الأهالي والشهود واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

مصرع طالب في حادث مروري في المنوفية

شهد مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرع طالب في الثانوي، اصطدم أثناء قيادته دراجة نارية بتروسيكل، ما أدى إلى وفاته وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية العراقية، والذين تداولوا خبر وفاة الطالب ابن قريتهم بالحزن والأسي لوفاته في الحادث المروع.

شاب يتخلص من حياته في أشمون بالمنوفية

وفي أشمون، أقدم شاب على التخلص من حياته، بسبب مروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى، وبسؤال أسرة المتوفي أكدوا أنه كان يعاني من أزمة نفسية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق بالواقعة.