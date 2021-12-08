رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. مصرع طفل سقط عليه جدار بسبب الطقس في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
10:08 م | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقى طفل يدعى «ا. ف» مصرعه، إثر سقوط جدار عليه بسبب شدة الرياح في قرية سمادون التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، وعلى الفور جرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لمحاولة إنقاذه، لكنه توفي فور وصوله.

مصرع طفل في المنوفية بسبب الطقس السيئ 

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع الطفل «ا. ف» 11 سنة، لسقوط جدار عليه أثناء اللعب في الشارع، بسبب الطقس السيئ، بقرية سمادون بدائرة المركز، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

طقس سيئ في المنوفية والمحافظ يرفع درجة الاستعدادات 

وتسود حالة من الطقس السيئ في محافظة المنوفية، ونشاط شديد للرياح، وانخفاض درجة الحرارة، حيث انهار عدد من أعمدة الإنارة، والأشجار في عدد من المراكز، وقرر محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ في محافظة المنوفية.

اقرأ المزيد:

مصرع طفل دهسه جرار أثناء عودته من «الدرس» في المنوفية

«أوقاف المنوفية»: الفصل عقوبة المخالفين لإجراءات صلاتي الجنازة والجمعة

مصدر: 10 آلاف مواطن تلقوا لقاح فيروس كورونا في المنوفية خلال 24 ساعة

أخبار المنوفية اليوم.. وقف تسريب غاز وقافلة طبية لـ«حياة كريمة»

تسريب في خط غاز رئيسي بقرية جروان في المنوفية «صور»

بدء ترميم مسجد سيدي عز الدين في المنوفية بالجهود الذاتية

جامعة المنوفية تعلن نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب.. تعرف على الأسماء

مصدر بـ«صحة المنوفية»: انكسار ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا بالمحافظة

مليون و100 ألف مواطن تلقوا لقاح فيروس كورونا في المنوفية

محافظ المنوفية يلتقي أهالي قرية شنوان لبحث متطلباتهم ويصدر 4 قرارات