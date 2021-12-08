عاجل.. مصرع طفل سقط عليه جدار بسبب الطقس في المنوفية

لقى طفل يدعى «ا. ف» مصرعه، إثر سقوط جدار عليه بسبب شدة الرياح في قرية سمادون التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، وعلى الفور جرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لمحاولة إنقاذه، لكنه توفي فور وصوله.

مصرع طفل في المنوفية بسبب الطقس السيئ

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع الطفل «ا. ف» 11 سنة، لسقوط جدار عليه أثناء اللعب في الشارع، بسبب الطقس السيئ، بقرية سمادون بدائرة المركز، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

طقس سيئ في المنوفية والمحافظ يرفع درجة الاستعدادات

وتسود حالة من الطقس السيئ في محافظة المنوفية، ونشاط شديد للرياح، وانخفاض درجة الحرارة، حيث انهار عدد من أعمدة الإنارة، والأشجار في عدد من المراكز، وقرر محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ في محافظة المنوفية.