«الطيران المدني» تنظم رحلة تعريفية لأطفال «قادرون باختلاف» إلى الأقصر

استضافت أكاديمية مصرللطيران للتدريب، اليوم، الطفلة بسملة وعدد من أطفال ذوي الهمم أبطال مبادرة «قادرون باختلاف»، للقيام بجولة داخل الأكاديمية وتجربة أجهزة الطيران التمثيلي Simulator بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والطيار عمرو ابوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والطيار إيهاب الطحطاوي رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب.

جاء ذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «قادرون باختلاف» لدعم وتشجيع الشباب والأطفال المصريين من ذوي الهمم، وفي إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني تجاه هؤلاء الاطفال لتشجيعهم على الإبداع، وتحقيق أحلامهم في مستقبل أفضل، وفي أجواء يسودها البهجة والسرور.

واستقبل وزير الطيران الأطفال وذويهم، وقام بالترحيب بهم بالأكاديمية، وفي كلمته الترحيبية أشار الطيار محمد منار إلى توجيهات القيادة السياسية لخدمة أبناء الوطن من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة ودمجهم للمشاركة في كافة أنشطة الدولة.

تذليل المعوقات والتحديات لذوي الهمم

وأضاف «منار» أن وزارة الطيران المدني وشركاتها لا تدخر جهدًا لتحقيق آمال وطموحات أبنائنا من ذوي الهمم واكتشاف مواهبهم المختلفة، وتعتز بقدراتهم الخاصة وإرادتهم وعزيمتهم الكبيرة على مواصلة مسيرتهم في المجتمع، كما تسعى إلى خلق مناخا جيدا لإبداعاتهم وتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجههم فضلًا عن استثمار طاقتهم بشكل أفضل لخدمة وطنهم.

وأكد وزير الطيران على تقديم كافة الخدمات اللازمة لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة خلال سفرهم بالمطارات المصرية، وعلى متن رحلات الناقل الوطني مصرللطيران من خلال فرق عمل مدربة لتسهيل إجراءات سفرهم، متابعا: «نفخر برعاية ودعم الأبطال والموهوبين من ذوي الهمم في مختلف المجالات لتحقيق أحلامهم ونفخر بأن كثير من هؤلاء الأبطال يعملون في قطاع الطيران المدني».

ورافق وزير الطيران هؤلاء الأطفال في جولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أحدث أجهزة الطيران التمثيلي، وقد ساعدهم عدد من طيارين مصر للطيران على خوض تجربة الطيران على هذه الأجهزة، إذ انبهر الأطفال بتجربة الطيران، وأعربوا عن سعادتهم بهذه التجربة، وأبدوا رغبتهم بتكرارها مرة أخرى.

توزيع هدايا تذكارية على الأطفال

وفي نهاية الجولة، قامت شركة مصرللطيران بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية علي الأطفال، كما التقط وزير الطيران صورة جماعية مع الأطفال، وتمنى لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياتهم، ومن جانبهم شكر الأطفال وذويهم وزير الطيران علي حسن الاستقبال والضيافة.

ومن المقرر أن تنظم شركة مصرللطيران، رحلة تعريفية لعدد من أطفال المبادرة وذويهم إلى مدينة الأقصر، يوم الجمعة، لتحقيق أمنياتهم لخوض تجربة السفر، وزيارة الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة.