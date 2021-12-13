«الصحة»: التطعيم الثنائي في المدارس يعطي مناعة للطلاب ضد الأمراض

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أنه من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، جرى توفير جميع الطعوم والجرعات اللازمة لمختلف الطلاب بالفرق الدراسية؛ لحماية الطلاب من أي عدوى وتوفير التطعيم السحائي، بالإضافة إلى التطعيم الثنائي، وهو عبارة عن حقنة في العضل لتحصين الطلاب من «الدفتريا والتيتانوس» ويعطي مناعة للطلاب.

أعراض التطعيم الثنائي بالمدارس

وأوضحت وزارة الصحة، أن الأعراض الجانبية للتطعيم الثنائي في المدارس، عقب حصول الطلاب على الجرعة المحددة، تتمثل في «إحمرار أو تورم مكان التطعيم، ارتفاع درجة الحرارة».

وأكدت وزارة الصحة، أن هذه الأعراض بسيطة وعادية ولا تدعو للقلق أو الخوف، نافية حدوث إغماء وفي حال حدوثه يكون نتيجة خوف الطلاب والرهبة بداخلهم، مناشدة أولياء الأمور بحث أبنائهم للحصول على جرعة التطعيم الثنائي.

فرق طبية للتطعيم الثنائي بالمدارس

ونوهت أنه في حال مرض الطالب سيتم تأجيل إعطائه الجرعة المحددة ويحصل عليها عقب شفائه، مطالبة أولياء الأمور بالتعاون مع الفرق الطبية داخل المدارس من خلال طمأنة الطلاب والتأكيد على مأمونية التطعيم، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

فحص 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، فحص 7 ملايين و725 ألفا طالبا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم» لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم.

المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب

وأوضحت الصحة، أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.