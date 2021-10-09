اليوم وزير الزراعة يفتتح مشروعات الري المطور بسمنود وزفتى والسنطة

يستقبل الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية صباح اليوم السبت، بديوان مكتبه بطنطا، السيد القصير وزير الزراعة، وذلك في إطار جولات «القصير»، لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات الجارية، وعلى رأسها الري المطور ومقرات عدد من البنوك الحديثة وفق معايير التحول الرقمي على مستوى محافظات الجمهورية.

محافظ الغربية يستقبل وزير الزراعة بروتوكوليا بديوان مكتبه بالمحافظة

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة وزير الزراعة، افتتاح فرع البنك الزراعي بمركز ومدينة سمنود، فضلا عن افتتاح فرع البنك الزراعي بقرية أبوصير، وتفقد مشروع الري المطور بقرية شبراقاص بمركز السنطة، كما سيباشر متابعة سير العمل بمجمع الخدمات بنطاق الإدارة الزراعية بقرية نهطاي بمركز زفتى.

وزير الزراعة يفتتح فروع البنوك الجديدة ويتفقد مشروع حقل الري مطور

كما يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة على إتمام مبادرات توعية من خلال تدشين ندوات ومؤتمرات تعريفية بخطة الدولة التي تستهدف رفع كفاءة منظومة الري الحديث المطور، حسب النظم العالمية لضمان رفع الجودة وتوعية المشاركين في المنظومة الزراعية.

رفع كفاءة منظومة الري الحديث المطور حسب النظم العالمية لضمان رفع الجودة

ويشارك في تلك الجولة الميدانية كل من الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء حسين الهنيدي سكرتير عام المحافظة، والدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والمحاسب إسلام النجار رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، ولفيف من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والقيادات التنفيذية والشعبية خلال الساعات الجارية.