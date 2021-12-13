الطقس في الإسكندرية.. انخفاض الحرارة وأسبوع ممطر وإعلان الطوارئ(فيديو)

حالة من التغيرات تضرب الطقس في الإسكندرية، اليوم الاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة يتبعها سرعة رياح وحالة من الصقيع، ما دفع اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة.

الطقس في الإسكندرية واحتمالية سقوط أمطار

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس في الإسكندرية، فهناك احتمالية بسقوط أمطار، وذلك بنسبة ضئيلة، اليوم الاثنين، قدرها 5%، بينما تبدأ النسبة في الارتفاع من غد الثلاثاء بنسبة 47%، وترتفع يوم الأربعاء إلى 69%، ثم تنخفض الخميس بنسبة 52%.

وترتفع نسبة سقوط الأمطار مرة أخرى يوم الجمعة المقبل بنسبة 65%، على أن تصل إلى ذروتها يوم السبت المقبل بنسبة 92%، وهي النسبة التي قد تشير إلى غلق بوغاز ميناء الإسكندرية وتعطيل الدراسة في تلك الفترة.

تغيرات الطقس في الإسكندرية

وتبع تغيرات الطقس في الإسكندرية، رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات اعتبارا من اليوم ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع، فيما تم التأكيد على متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، واستمرار أعمال رفع كفاءة المعدات والسيارات.

غرفة طوارئ لمواجهة الطقس السيئ في الإسكندرية

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن «175» طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، إضافة إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، فضلا عن اتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، بجانب التنسيق الكامل مع محافظةالإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.