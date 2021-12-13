أسعار استخراج رخصة قيادة 2021.. تعرف على الشروط الجديدة في القانون

أقر قانون المرور الذي وافق مجلس النواب عليه في شهر مارس الماضي، عدة شروط ومستندات يشترط تقديمها لاستخراج رخصة قيادة، مشددا على توافر تلك الشروط حفاظا على سلامة الجميع، حيث تسري رخصة القيادة لمدة 10 سنوات، واشترطت لائحة وزارة الداخلية عند تجديد رخصة القيادة توافر نفس الشروط المطلوبة لمنحها في المرة الأولى، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، كما تضمن القانون عقوبة السير برخصة منتهية.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، أسعار استخراج رخصة قيادة 2021، والشروط والأوراق المطلوبة لاستخراجها، وفقا لما جاء بنص القانون، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تقدمها للقارئ وتغطي قطاع المرور والداخلية، على مدار الساعة.

رسوم استخراج رخصة قيادة 2021

- رسم ملف وحافظة لرخصة القيادة، 35 جنيها.

- رسم الكشف الطبي وفصيلة الدم، 285 جنيها .

ـ رسم الضريبة رخصة القيادة شامل رسوم التأمين وتنمية موارد الدولة، 615 جنيها.

- رسم اختبار إشارات، 10 جنيهات .

ـ رسم استمارة بيانات، 105 جنيهات.

ـ رسم نموذح 256 لطلب الحصول على الرخصة، وهي بنحو 7 جنيهات.

ـ طابع شرطة، 15 جنيها.

الشروط المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

ويشترط لاستخراج رخصة القيادة، أنّ يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية.

ـ ألا يقل سن المتقدم لطلب الرخصة عن 18 ًعاما.

ـ اجتياز الدورة التدريبية في أساسيات القيادة التابعة لمراكز تعليم بإدارة المرور.

ـ اللياقة الطبية لمقدم رخصة القيادة من خلال استخراج شهادتين طبيتين باطني وعيون، من وحدة المرور.

كما يعد إجراء تحليل طبي للمتقدم للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليمه رخصة القيادة، ضمن شروط استخراج رخصة القيادة في قانون المرور الجديد 2021، وكذلك يشترط بالأ يكون صدر ضده المتقدم للرخصة حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.