نقل خزف جراجوس بقنا لكنيسة قلب يسوع.. وسفير الفاتيكان: فخور بحضارة مصر

انتقل خزف قرية جراجوس من محافظة قنا إلى قلب القاهرة في معرض افتتحه سفيرا بيلاروس والفاتيكان بقاعة كنيسة قلب يسوع بوسط القاهرة بحضور مستشارة بيلاروس مارينا شيفيليوفا وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية والاتحاد العربي لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية.

وبعد جولة للضيوف، لتفقد الابداعات الفريدة لفناني خزف جراجوس التي تناولت اوجه الحياة المتعددة لأهل قنا من خلال تحف الخزف لتعبر عن ارادة الفلاح المصري في الحفاظ علي بيئته ودور المرأة في التنمية ومظاهر الفرح والحصاد وبهجة الحياة، ثم تم عرض فيلما تسجيليا عن بداية حدوتة جراجوس التي قام المعماري الاسطوري حسن فتحي ببناء بيوت القرية ومركز الخزف عام 1952 لتنطلق شهرة قرية جراجوس إلى خارج الحدود ويأتي ملك السويد لزيارتها ، ويواصل رواد الخزف بالقرية فواز سيدهم واسحق يوسف ورياض كامل في تعليم الشباب للحفاظ علي التراث المصري .

ومن جانبه اشاد سفير بيلاروس سيرجي تيرينتف بجمال الاعمال التي وصفها بالمدهشة وأكد علي رغبته في العودة لزيارة المعرض زيارة شخصية .

وعبر سفير الفاتيكان المطران نيقولاس تفنين عن سعادته بدعوته لافتتاح المعرض مؤكدا انه فخور بهذه الدعوة وان المعرض يعكس عمق الحضارة المصرية .

وعبرت مارينا شيفيليوفا عن اعجابها الشديد بجمال الخزف والسجاد واكد جاد انه يحرص كل عام علي المشاركة في افتتاح المعرض لمتابعة الاعمال المتميزة لفناني جراجوس الصالحة للاستخدام المنزلي لكونها صحية تماما بالاضافة الي الاشكال الجمالية التي تستخدم كديكوروعبر المستشار الاعلامي للمعرض سيد يونس عن سعادته بنجاح ابناء قريته في تقديم ابداعات الخزف والسجاد في ظل الاهتمام الدبلوماسي الكبير بإبداعهم

وفي الختام تم منح سفيرا بيلاروس والفاتيكان مفتاح الحياة وتمثال الفلاح المصري لكل من جاد و شيفيليوفا

يستمر المعرض حتي 18 ديسمبر الجاري بكنيسة قلب يسوع 3 شارع عبدالخالق ثروت