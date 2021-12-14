حالة الطقس اليوم 14-12-2021.. شبورة ورياح وأمطار خفيفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، اليوم الثلاثاء، طقسا معتدلًا خلال ساعات النهار، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس باردًا ليلًا على الأنحاء كافة، إذ ينصح بعدم تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، اليوم، أن تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويقول الخبراء، إنّ هناك فرصة اليوم لسقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 30%» على مناطق من جنوب الدلتا على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 30:40%» على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط حالته معتدلة إلى مضطربة، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية، أما البحر الأحمر حالته من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 20 12

الإسكندرية 18 13

وادي النطرون 20 13

طنطا 20 12

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 13

بلطيم 20 12

مطروح 18 12

السلوم 17 09

سيوة 17 08

بورسعيد 20 16

دمياط 20 15

الزقازيق 20 12

المنصورة 19 12

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 13

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 20 14

نخل 20 09

نويبع 23 18

طابا 23 12

كاترين 18 07

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 16

مرسى علم 26 16

الفيوم 20 11

بني سويف 20 10

المنيا 20 09

أسيوط 21 08

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 26 11

أسوان 28 11

إدفو 28 12

أبو سمبل 27 12

الوادي الجديد 25 10

شلاتين 27 15

أبو رماد 26 15

حلايب 26 16

رأس حدربة 25 16