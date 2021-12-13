هل لقاح كورونا يمنع الحمل أم مجرد شائعة؟.. طبيب يجيب 

هل لقاح كورونا يمنع الحمل أم مجرد شائعة؟ سؤال تداولته بين السيدات والنساء والفتيات المقبلات على الزواج، معبرين عن تخوفهم من تأثير لقاح كورونا عليهن وحقيقة وجود أعراض جانبية تؤثر عليهن وتؤدي إلي منع الحمل في حالة حصولهن على اللقاح، الأمر الذي سبب حيرة بين النساء وجعل بعضهن يحجمن عن تلقي اللقاح.

هل لقاح كورونا يمنع الحمل أم أنها مجرد شائعة؟

الدكتورة دعاء صلاح، استشاري النساء والتوليد، أجابت عن سؤال «هل لقاح كورونا يمنع الحمل أم مجرد شائعة؟»، قائلة إنه لم يثبت علميا أو من خلال الدراسات أو حتى وجود أي شكوى من السيدات اللاتي حصلن على اللقاح أن حدث لهم منع حمل بسبب جرعات اللقاح، مشيرة أنه لا توجد علاقة بين اللقاح وعدم الحمل فاللقاح يقي من الإصابة بالفيروس ولا يسبب العقم.

اللقاحات لا تمنع الحمل

وأضافت دعاء صلاح في تصريحات لــ«الوطن»، أن على السيدات الراغبات في الحصول على اللقاح أن يحصلن عليه دون أي مشاكل بل هناك حماية للسيدة التي تحصل على اللقاح من الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى حماية الجنين من مضاعفات كورونا التي يمكن أن تحدث للأم عند إصابتها وتؤثر سلبا على الجنين داخل الرحم.

جميع اللقاحات آمنة وفعالة للسيدات

وأكدت استشاري أمراض النساء والتوليد، أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة، وهناك العديد من السيدات حصلن على اللقاح وحملن دون أدنى مشكلة ولم يتسبب اللقاح في أي أعراض جانبية أثناء الحمل بل تم الحمل دون أي تأثير عانت منه السيدات الحوامل.

الالتزام بالإجراءات الوقائية

وعن الإجراءات التي تتخذها السيدات للحفاظ على حملهن، أوضحت أن عليهن الالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل التدابير في «ارتداء الكمامة،غسيل اليدين، التباعد الجسدي والبدني».