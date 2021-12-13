تفاصيل ظهور لحوم مستوردة على شواطئ الإسكندرية.. سقطت من حاوية (صور)

«البحر بيرمي لحمة على الإسكندرانية بدل السمك».. بتلك الكلمات علّق أبناء المحافظة الساحلية على رؤيتهم لكميات كبيرة من اللحوم على الشواطئ، أمس الأحد، في واقعة جديدة من نوعها، إلا أنه تبين أن هذه اللحوم نتيجة سقوط حاويات لحوم خلال أيام نوة قاسم الماضية، قبل أن تظهر على الشواطئ.

اللحوم سقطت من حاوية

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن أهالي الإسكندرية فوجئوا بوجود أطنان من اللحوم على الشواطئ أمس، وتبين أنها جاءت نتيجة سقوط حاوية لحوم من إحدى السفن أثناء موجة الطقس السيئ خلال الأيام الماضية.

ولفت إلى أنه تبين بعد ذلك سقوط 3 حاويات محملة بالكبدة الأسترالي المجمدة، وأن ما تم رصده حاليا هو نتاج حاوية واحدة فقط.

كيف فسدت اللحوم؟

وأضاف «الشريف» في تصريحات صحفية، منذ قليل، خلال متابعته مع الجهات المختصة عملية جمع وإعدام اللحوم الطافية بشاطئي ستانلي والسرايا، بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة ورئيس جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، أنه تم فحص أكياس اللحوم التي وُجدت على الشواطئ، وتبين أنها لحوم كبد بقري فاسدة نتيجة سقوطها في المياه لمدة أثناء قدومها إلى ميناء الإسكندرية، وهو ما تبعه التأكيد على ضرورة إعدام جميع اللحوم التي تم تجميعها تحت حراسة مشددة، وعدم تسريب أي منها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه «الشريف» بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة، ومتابعة إزالة أي تلوث بحري ناتج عن سقوط الحاوية في مياه البحر والتأكد من خلو المياه من أي ملوثات، وكذلك قيام الجهات المختصة بتحديد مصدر التلوث، واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

طريقة إعدام اللحوم الطافية على شواطئ الإسكندرية

وأوضح أنه سيتم إعدام هذه اللحوم في المدفن الصحي بمدينة الحمام، حيث سيتم حفر حفرة كبيرة ودفن اللحوم ويتم وضع الجير الحي عليها ثم الردم عليها، لافتا إلى أن رائحة البحر حالياً سيئة بسبب ذلك إلا أن الرائحة ستتلاشى خلال 48 ساعة.

«البيئة» تتدخل لحل الأزمة

وبحسب ما أوضحته محافظة الإسكندرية في مقطع مصور، فإن جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية يعمل في الوقت الجاري على تنظيف البحر، حيث يجرى حالياً الرصد لأي حالات تلوث أخرى، وكذلك المتابعة الدقيقة لإزالة أي تلوث بحري ناتج عن سقوط الحاوية في مياه البحر والتأكد من خلو المياه من أي ملوثات.

نوة قاسم السبب في سقوط الحاويات

وتعد نوة قاسم التي ضربت الإسكندرية خلال الأسبوع الماضي السبب في سقوط تلك الحاويات أثناء قدومها نتيجة ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار، ووصول سرعة الرياح إلى 70 كيلو مترا في الساعة، ما تسبب في سقوط تلك الحاويات من أعلى السفينة ليتم رصد نتائجها خلال أمس، عبر وجود لحوم على شواطئ الإسكندرية تخص حاوية واحدة فقط، ولم يتم رصد آثار الحاويات الأخرى حيث من المتوقع أن تكون قد انجرفت بعوامل الرياح إلى مكان آخر.