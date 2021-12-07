الأمن يكشف ملابسات تعدي شخص على عامل وإشعال النيران به في دمياط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يتضمن تعدي شخص على آخر وإشعال النيران به في دمياط.

إصابة عامل بحروق

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات بوصول عامل، مقيم بدائرة المركز، وبه حروق في الوجه والكفين، وبالانتقال وسؤاله اتهم كلا من ميكانيكي وعامل، مقيمين بدائرة المركز، بإلقاء الأول زجاجة بها مواد بترولية على وجهه، وتعدي الآخر عليه بالضرب، وذلك بسبب خلافات بينهم على الجيرة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.