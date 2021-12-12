إخماد حريق مصنع إسفنج في دمياط دون إصابات بعد 4 ساعات من اندلاعه

بعد 4 ساعات من نشوب حريق هائل داخل مخزن إسفنج بقرية شط الملح بمحافظة دمياط، مساء اليوم الأحد، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان وحالة من الفزع والهلع انتابت الأهالي في المنطقة، وبعد الدفع بسيارات الحماية المدنية لمكان الحادث، تمكن رجال الإطفاء جاهدين من إخماد الحريق الذي تحول إلى رماد أسود بسبب حريق الإسفنج.

الدفع بـ 10 سيارات إطفاء لموقع الحادث

وكانت شرطة النجدة في محافظة دمياط، قد تلقت بلاغاً يفيد نشوب حريق لمنع امتداده للأماكن المحيطة ويقع بنطاق شط الملح وتم الدفع بنحو 10 سيارات إطفاء لموقع الحادث.

التفاصيل الكاملة لموقع حريق دمياط

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل مصنع إسنفج يقع داخل كتلة سكنية، دون حدوث إي إصابات من العمالة أو من الخارج، وانتقلت قوات مباحث قسم ثاني دمياط برئاسة الرائد محمد علام، لمكان الحادث من أجل المعاينة والتعرف على أسباب نشوب الحريق حيث مازالت عملية المعاينة تتم بعد إخماد الحريق وانتهاء عملية الإطفاء والبدء في عملية التبريد لمنع نشوب الحريق مرة أخرى.

حريق مصنع إسنفج في دمياط

ووفقا لتحريات الأولية لا يوجد شبهة جنائية وراء الحادث حيث تنحصر الخسائر في الخسائر المادية فقط، ولا يوجد خسائر في الأرواح.

وأكد شهود عيان، أن الحريق اندلع في المصنع فقط ولم يمتد إلى الكتلة السكانية، ولم يسبب أي حالات اختناق حيث تمت السيطرة عليه سريعاً.