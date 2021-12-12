«صحة دمياط» تواصل تطعيم الشباب بلقاح كورونا

تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، الفرق الطبية بالإدارات الصحية والمراكز الثابتة والمتنقلة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين والطلاب والشباب المترددين على مركز الشباب من سن 12 حتى 18 عاما بلقاح كورونا، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

وكيل الوزارة: يتم حفظ الطعوم بطريقة جيدة

وشدد وكيل الوزارة على القيام بحفظ الطعوم بصورة جيدة، وعمل الدعاية اللازمة لتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة، للتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة دمياط.

وكيل صحة دمياط: المراكز تعمل خلال الإجازات

وأعلن وكيل وزارة الصحة في بيان، أن المراكز تعمل يوميا وفي الإجازات والعطلات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني من هنا، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا.

يأتي هذا في إطار تطوير منظومة الخدمات الصحية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية والتوسع في تفعيل البرامج الصحية المستحدثة للفئات العمرية المختلفة وإلحاقا بتفعيل برنامج الرعاية الصحية والنفسية المستمرة لكبار السن بأربع منشآت بالمرحلة الأولى «مركز صحة أسرة أول ومراكز طب أسرة الزرقا وفارسكور ووحدة البساتين بكفر البطيخ» الذي يستهدف جميع المواطنين ذوي الأعمار أكبر من 65 عاما.