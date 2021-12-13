توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار على مناطق متفرقة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداء من الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر 2021، حتى الخميس الموافق 16 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء طقسًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

أما طقس يوم الخميس، فسيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا في أول الليل، وشديد البرودة في آخره على الأنحاء كافة.

شبورة ورياح وأمطار على مناطق متفرقة

ويتوقع الخبراء أن تتكونّ الشبورة المائية غدًا في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف خبراء الأرصاد، أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

أما يوم الأربعاء تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، فيما تكون خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، وتمتد الخميس لتشمل مناطق من جنوب الدلتا، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.