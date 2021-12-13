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«تيودور بلهارس» يكرم خريجات أول دفعة لمعهد التمريض

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الوطن
02:49 م | الإثنين 13 ديسمبر 2021
عبد الغفار

عبد الغفار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس، للأبحاث حول تنظيم حفل تخرج وتكريم أول دفعة من المعهد الفني للتمريض التابع لمعهد تيودور بلهارس.

تخريج أول دفعة من معهد تيودور بلهارس

وأشار التقرير، إلى افتتاح المعهد الفني للتمريض في عام 2019، ومدة الدراسة فيه عامين تؤهل الطالبات بعدها للعمل، موضحًا أنه يلتحق بالمعهد مائة وثلاثين طالبة في المتوسط كل عام، وتعد هذه الدفعة هي أول دفعة يتم تخريجها من المعهد.

ولفت التقرير، إلى نجاح 12 طالبة من المتفوقات من خريجات الدفعة في الالتحاق بكلية التمريض بجامعتي القاهرة وعين شمس.

تكريم خريجات الدفعة 

وتضمنت الاحتفالية تكريم خريجات الدفعة، وأسرة المعهد، وأعضاء هيئة التدريس من الأطباء بالمعهد ووزارة التربية والتعليم، والمعهد الفني الصحي بإمبابة، والإشراف الفني من الوزارة، وإدارة التدريب بالشؤون الصحية بالجيزة، وأمين عام معهد تيودور بلهارس ومدير المستشفى، وأسرة مدرسة التمريض.

جدير بالذكر أن مدرسة التمريض تم تأسيسها في عام 1989، وكانت مدة الدراسة بها 3 سنوات، حتى تم افتتاح المعهد في عام 2019.

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