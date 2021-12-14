حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 14-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يحب الحفاظ على علاقاته مع أصدقائه والمقرّبين منه، والاهتمام بهم والمُحافظة على أسرارهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق، وتتقدم بمنتهى الثقة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

اليوم تفتن الجنس الآخر ويمنحك الفلك قدرةً على إسعاد من حولك بطاقتك الإيجابية وتمدهم بالقوة والحماس.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.