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محمود مسلم

حظك اليوم برج الثور الاثنين 13-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:27 ص | الإثنين 13 ديسمبر 2021
حطك اليوم برج الثور

حطك اليوم برج الثور

يتميز مولود برج الثور بأنه يهتم بالآخرين والعمل على إرضائهم، ويعد أبرز مميزات وصفات مولود برج الثور، كما أنه يتمتع بشخصية تملك قلبا كبيرا محبا لجميع من حوله، وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

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حظك اليوم برج الثور عاطفيا

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من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.  

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