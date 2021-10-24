السعودية: الملك سلمان يرأس وفد المملكة في قمة العشرين

أعلن الديوان الملكي السعودي، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيرأس وفد المملكة في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين من خلال الاتصال المرئي.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكى السعودى، فإن الملك سلمان بن عبد العزيز، سيرأس وفد المملكة العربية السعودية تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي وفقا لما نقلته قناة «سكاى نيوز».

قمة قادة مجموعة العشرين

وتقام قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة روما بالإيطالية، خلال الثلاثين والحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري.

وأوضح بيان الديوان الملكي أن «المملكة إذ تبدي تقديرها للجهود المبذولة من إيطاليا لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة» بحسب وكالة الأنباء السعودية

وأكدت المملكة العربية السعودية، حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة قادة مجموعة العشرين.