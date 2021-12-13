الحكومة تكشف حقيقة إجبار التلاميذ على تلقي لقاح كورونا لدخول الامتحان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إجبار التلاميذ في الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات.

لا صحة لإجبار التلاميذ في الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً على التطعيم

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، وقد تمّ نفي تلك الأنباء، وأكّدت الوزارتان أنَّه لا صحة لإجبار التلاميذ في الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات، وشددتا على أن عملية تلقي اللقاح لهذه الفئات العمرية اختيارية، وأشارتا إلى أنه سيتم السماح لهذه الفئة العمرية بدخول الامتحانات بشكل طبيعي دون تلقيهم لقاح كورونا.

إتاحة تطعيم التلاميذ بشرط موافقة ولي الأمر

وأوضحت الوزارتان، أنَّه تمّ إتاحة التطعيم للتلاميذ بمراحل التعليم الأساسي بالفئة العمرية المشار إليها شرط موافقة ولي الأمر الذي يتولى التسجيل للطفل ويوقع إقرار الموافقة للحصول على اللقاح، وناشدتا أولياء الأمور بضرورة توجيه أبنائهم لتلقي لقاح فيروس كورونا حرصاً على سلامتهم وسلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية.

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