«الصحة»: إطلاق قافلتين طبيتين ضمن «حياة كريمة» اليوم بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلتين طبيتين جديدة في محافظتين، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، ضمن خطتها لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذًا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة في كل القطاعات، وخاصة الطبي.

القوافل تنطلق اليوم بأسيوط والجيزة

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن القوافل الطبية ستنطلق اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى غد الأربعاء، 14 إلى 15 ديسمبر، وفي محافظات «محافظة أسيوط- محافظة الجيزة».

«الصحة» تستهدف الأماكن النائية

وتعطي الحكومة أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة، وتوفير الفرق الطبية خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل

وكشفت الوزارة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، والتي تمثلت في «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين، ومختلف الفئات العمرية.

الفرق الطبية مدربة للتعامل مع المرضى

وأكدت «الصحة» أن الفرق الطبية الموجودة بالقوافل الطبية مدربة ومؤهلة لفحص والتعامل مع المواطنين الراغبين في الكشف من خلال القوافل الطبية، لافتة إلى أنه يتم الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء تواجد القوافل الطبية بالمحافظات لتجنب التعرض لأي ازدحام.

أماكن تواجد القوافل الطبية اليوم

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها هذه القوافل، تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة.

- قرية بني عدي القبلية مركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

- قرية الفبابات بحي أطفيح محافظة الجيزة.