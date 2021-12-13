تجديد حبس كريم الهواري 15 يوما في حادث دهس 4 شباب بالشيخ زايد

جدد قاضي المعارضات في محكمة أكتوبر، اليوم الإثنين، حبس كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري لمدة 15 يومًا، وجاء قرار قاضي المعارضات بعد تعذر حضور المتهم بسبب حالته الصحية، ووجهت النيابة العامة للمتهم المتسبب في «حادث الشيخ زايد»، تهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثير المسكرات، بعد أن ثبت من فحص المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أن العينات المأخوذة من المتهم تحتوي على جوهر مخدر ومادة الكحول الإيثيلي، وتم استجواب المتهم بتلك التهم الجديدة ومواجهته بتقرير الطب الشرعي وما أسفر عنه من نتائج.

تقرير الطب الشرعي

وأوضح بيان صادر، عن مكتب المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أن النيابة العامة تسلمت نتائج الفحص من الطب الشرعي التي أثبتت تعاطي الشاب كريم الهواري للمخدرات قبل وقت قيادة سيارته بوقت قليل وأنه كان يسير بسيارته بسرعة جنونية.

وأضاف البيان، أنه ثبت أيضًا من الفيديو التي تحفظت عليه النيابة العامة، الذي أظهر الحادث بشكل مفصل، وكان الشباب الأربعة يسيرون بسيارتهم بشكل طبيعي، بينما جاء الشاب كريم الهواري يقود سيارته بسرعة جنونية واصطدم بسيارة الشباب الأربعة من الخلف؛ ما أدى إلى تدميرها بالكامل والتسبب في وفاة كل من بالسيارة، بينما أصيب «الهواري» بإصابات بالغة نقل على إثرها للمستشفى.

تفاصيل حبس كريم الهواري

وأشار بيان النائب العام، إلى أن النيابة العامة قررت حبس الشاب بتهمة تعاطي المخدرات على ذمة التحقيقات، كما عثر بحوزته على قطعة من المخدر بقصد التعاطي.

وتابع بيان النائب العام، أنه تم مواجهة الشاب بتلك المخدرات وتبين أنه كان يحوزها بقصد التعاطي، كما أنه تسبب خطأً في موت 4 شباب، نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا أثناء قيادته سيارته بسرعة جنونية في منطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة.