حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 14-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد أنه عاطفي وصادق، ويُظهر مشاعره بكل سهولة ووضوح، كما يُعتقد أنه مخلص، ومحترم، ودائما ما يأخذون دور القائد في أية علاقة، ويعتمدون بشدة على حاجتهم إلى الاستقلالية والمبادرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتعامل بمرونة حتى ولو بدت الأمور مخالفة لإرادتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم نحو إحكام قبضتك على المحيطين بك.. تجنب الصدامات العنيفة ولا تتمادَ في الفخر بنفسك.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.