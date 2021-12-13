حظك اليوم برج الأسد الاثنين 13-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يتمتع بشخصية قوية ومسيطرة، كما أنه يفضل اقتناء الهدايا الثمينة ومنح الأخرى للأصدقاء والمقربين، ولديه قدرة كبيرة على السعي وراء أهدافه وأحلامه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل الحظ يمنحك كل الحيوية والطاقة والقدرة على العطاء وتحقق مكاسب مهمة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

اليوم تناغم الشمس والقمر يساعدك أن تشارك الجميع بحب وود، وتحقق مكاسب مهمة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.