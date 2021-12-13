حظك اليوم برج الدلو الاثنين 13-12-2021 مهنيا وعاطفيا

تمتلك أنثى برج الدلو قوة حس ملفت جدا، معتمدة على الحاسة السادسة لديها، محاولة وضع التنبؤات والاحتمالات للأشياء قبل حدوثها، وهذا ما يجعلها مستعدة دائما للمفاجآت، كما أنها تكره أن تقيد نفسها، أو أن يضع لها الآخرين القيود.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تناغم الشمس مع القمر يمدك بكل الطاقة والحماس، وتزدهر قدرتك على الإنجاز وعلى التواصل.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر بمنزل العلاقات يدفعك للتعامل بصورة أفضل وتشعر بالثقة والاطمئنان مع الأهل والأخوة والأحباب.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة زينة ويوافق تاريخ ميلادها 4 فبراير.