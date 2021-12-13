الجيزة تزيل قاعة تابعة لمطعم تحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم

قامت محافظة الجيزة، من خلال حي جنوب بإزالة قاعه كامله تابعه لمطعم «كازينو الحمام»، تحجب رؤية النيل ومخالفة لشروط التراخيص الممنوحة، وذلك بمتابعه ميدانية من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

المحافظ وجه بإزالة المنشآت والأسوار الذي تحجب رؤية النيل

وجاء ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال الجولة التفقدية التي أجراها، يوم الجمعة الماضية، لمتابعة أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة، والتي وجه خلالها المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة بإزالة بعض المنشآت والأسوار التابعة للمطاعم المطلة على النيل لما تسببه من حجب لرؤية النيل ومخالفه للتراخيص الممنوحة في ذلك الشأن.